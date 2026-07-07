Knorr-Bremse Aktie

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WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006

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07.07.2026 06:15:19

Knorr-Bremse Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 117 auf 125 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Lucas Ferhani rechnet mit starken Ergebnissen zum zweiten Quartal, wie er am Montag in seinem Ausblick schrieb. Das Lkw-Geschäft des Herstellers von Bremssystem dürfte Zeichen der Erholung zeigen und im zweiten Halbjahr Fahrt aufnehmen. Im Bereich Züge dürfte es weiter rund gelaufen sein./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 05:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
Unternehmen:
Knorr-Bremse 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
125,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
108,80 € 		Abst. Kursziel*:
14,89%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
108,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,63%
Analyst Name::
Lucas Ferhani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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