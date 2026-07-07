TRATON Aktie
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WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7
TRATON Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Traton nach Vorab-Aussagen zu den Quartalszahlen am 23. Juli mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Volkswagen-Nutzfahrzeugholding halte an den Jahreszielen fest, schrieb Harry Martin am Montag in seinem Ausblick. Traton rechne aber nicht mehr mit einer stärkeren Profitabilität im zweiten Halbjahr, da die Margen schon im zweiten Quartal wegen einer Änderung der Bilanzierungsmethode im Zusammenhang mit den US-Zöllen erheblich gestiegen sein sollten. Ohne Berücksichtigung der Bilanzierungsänderung entsprächen die Aussagen zum zweiten Quartal weitgehend seinen und den Konsenserwartungen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 17:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 17:08 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Market-Perform
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Unternehmen:
TRATON
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Analyst:
Bernstein Research
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Kursziel:
36,00 €
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Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
35,16 €
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Abst. Kursziel*:
2,39%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
35,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,86%
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Analyst Name::
Harry Martin
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KGV*:
-
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