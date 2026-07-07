AB InBev Aktie

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WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

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07.07.2026 07:33:14

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für AB Inbev von 88 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Ende Juli anstehenden Quartalszahlen des Brauereikonzerns sollten schwächere organische Umsatztrends, aber dank der Dollarstärke einen Gewinnanstieg (EPS) belegen, schrieb Trevor Stirling am Montag in seinem Ausblick./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 20:38 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 04:55 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
69,26 € 		Abst. Kursziel*:
29,95%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
68,82 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30,78%
Analyst Name::
Trevor Stirling 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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