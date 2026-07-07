Siemens Healthineers Aktie
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WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
Siemens Healthineers Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 51 auf 38 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Mehrere Risikofaktoren belasteten weiterhin die Marktstimmung für den Medizintechnikkonzern, darunter die Schwäche im Diagnostikbereich, die anhaltende Ausgliederung der Anteile der Mutter Siemens, der Inflationsdruck und das unsichere China-Geschäft, schrieb Graham Doyle am Montagabend. Diese Probleme seien zwar weitgehend im Aktienkurs eingepreist, ihre Lösung vor 2027 aber unwahrscheinlich./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 17:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Neutral
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Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
38,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
34,81 €
|
Abst. Kursziel*:
9,16%
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Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
34,78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,26%
|
Analyst Name::
Graham Doyle
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KGV*:
-
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