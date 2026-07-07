London Stock Exchange Aktie

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WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34

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07.07.2026 07:46:51

London Stock Exchange (LSE) Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für London Stock Exchange mit einem Kursziel von 11700 Pence auf "Buy" belassen. Da das Marktumfeld für den Börsenbetreiber im zweiten Quartal den Erwartungen weitgehend entsprochen haben dürfte, blieben seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028 größtenteils unverändert, schrieb Michael Werner am Montag in seinem Ausblick auf den Bericht. Aufgrund der jüngsten Kursschwäche rücke die Aktie nun zu seinen Favoriten auf./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 13:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
117,00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
101,65 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
88,52 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Michael Werner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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