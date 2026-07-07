London Stock Exchange Aktie
|103,10EUR
|0,75EUR
|0,73%
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
London Stock Exchange (LSE) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für London Stock Exchange mit einem Kursziel von 11700 Pence auf "Buy" belassen. Da das Marktumfeld für den Börsenbetreiber im zweiten Quartal den Erwartungen weitgehend entsprochen haben dürfte, blieben seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028 größtenteils unverändert, schrieb Michael Werner am Montag in seinem Ausblick auf den Bericht. Aufgrund der jüngsten Kursschwäche rücke die Aktie nun zu seinen Favoriten auf./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 13:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy
|
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
117,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
101,65 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
88,52 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Michael Werner
|
KGV*:
-
Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)
|
06.07.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
06.07.26
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 letztendlich leichter (finanzen.at)
|
06.07.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 in der Verlustzone (finanzen.at)
|
06.07.26
|Montagshandel in Europa: STOXX 50 fällt am Mittag zurück (finanzen.at)
|
06.07.26
|Zurückhaltung in London: Das macht der FTSE 100 aktuell (finanzen.at)
|
06.07.26
|FTSE 100-Wert London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in London Stock Exchange (LSE) von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
06.07.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 verbucht zum Start des Montagshandels Gewinne (finanzen.at)
|
03.07.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)