Carl Zeiss Meditec Aktie

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WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704

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07.07.2026 07:44:42

Carl Zeiss Meditec Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 26,10 Euro auf "Market-Perform" belassen. Dies schrieb Analystin Susannah Ludwig am Montag nach einem Gespräch mit dem Medizintechnikkonzern im Vorfeld der Quartalszahlen am 3. August./rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 13:25 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 13:25 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Market-Perform
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
26,10 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
28,70 € 		Abst. Kursziel*:
-9,06%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
28,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-8,42%
Analyst Name::
Susannah Ludwig 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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