NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Stellantis von 26 auf 25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Philippe Houchois sehnt in einer am Dienstag vorliegenden Studie den Kapitalmarkttag des Autobauers herbei - in der Hoffnung, dass es ermutigende Antworten gibt auf offene Fragen rund um die Strategie und deren Ausführung. Laut Houchois ist es unsicher, ob die Marge im ersten Halbjahr über 10 Prozent bleiben kann. Er kürzte daher seine diesjährige Schätzung für den bereinigten operativen Gewinn./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2024 / 15:00 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2024 / 19:00 / ET



