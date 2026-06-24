TAG Immobilien Aktie
|13,31EUR
|0,11EUR
|0,83%
WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504
TAG Immobilien Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für TAG Immobilien anlässlich des Börsengangs der polnischen Tochtergesellschaft Robyg auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Mit dem IPO bestehe die Möglichkeit, das "Build-to-Rent"-Geschäft des Immobilienkonzerns in Polen zu finanzieren, den Wert von Robyg zu realisieren und eine Neubewertung der TAG-Aktie auszulösen, schrieb Stephanie Dossmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 02:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 02:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TAG Immobilien AG Buy
|
Unternehmen:
TAG Immobilien AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
17,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
13,20 €
|
Abst. Kursziel*:
28,79%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
13,31 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,72%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TAG Immobilien AG
Analysen zu TAG Immobilien AG
|11:05
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.26
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.26
|TAG Immobilien Overweight
|Barclays Capital
|11:05
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.26
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.26
|TAG Immobilien Overweight
|Barclays Capital
|11:05
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.26
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.26
|TAG Immobilien Overweight
|Barclays Capital
|18.03.26
|TAG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|16.09.25
|TAG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|12.08.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
|17.06.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
|19.05.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|TAG Immobilien AG
|13,34
|1,06%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:31
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|13:12
|Prosus Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:04
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:45
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:08
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|11:05
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:03
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:53
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|08:52
|Diageo Buy
|Deutsche Bank AG
|08:38
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|08:37
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|08:22
|Basler Hold
|Warburg Research
|08:17
|1&1 Overweight
|Barclays Capital
|08:16
|United Internet Overweight
|Barclays Capital
|08:13
|init innovation in traffic systems Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:37
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|07:37
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|07:29
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|07:29
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|07:28
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07:28
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:27
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|07:23
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|06:48
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:46
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:46
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:35
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:33
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Scout24 Kaufen
|DZ BANK
|23.06.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.06.26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.06.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|23.06.26
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|23.06.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|23.06.26
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|23.06.26
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|23.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|23.06.26
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|23.06.26
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|23.06.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|23.06.26
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|23.06.26
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|23.06.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|23.06.26
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|23.06.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|23.06.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research