TAG Immobilien Aktie

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WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504

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20.07.2026 09:58:07

TAG Immobilien Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Aktie von TAG Immobilien in seine European Midcap Top-Pick-Liste aufgenommen. Die Einstufung wurde auf "Outperform" mit einem Kursziel von 18,30 Euro belassen. Das Unternehmen verbinde stabile Ertragsströme mit differenzierten Wachstumsperspektiven in Polen, schrieben die Analyten in einer am Montag vorliegenden Studie. Tag zeichne sich durch ein überdurchschnittliches Gewinnwachstum und ein attraktives Gesamtrenditeprofil aus. Das Papier ist deshalb sein bevorzugter deutscher Wohnimmobilienwert./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 04:48 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 04:48 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TAG Immobilien AG Outperform
Unternehmen:
TAG Immobilien AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
18,30 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
13,01 € 		Abst. Kursziel*:
40,66%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
13,08 € 		Abst. Kursziel aktuell:
39,91%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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