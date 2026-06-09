TAG Immobilien Aktie
|12,75EUR
|0,12EUR
|0,95%
WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504
09.06.2026 10:42:47
TAG Immobilien Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für TAG Immobilien mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Buy" belassen. Der Börsengang der polnischen Tochter sei gut für den Konzern, schrieb Thomas Rothaeusler in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TAG Immobilien AG Buy
|
Unternehmen:
TAG Immobilien AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
18,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
12,71 €
|
Abst. Kursziel*:
41,62%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
12,75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41,18%
|
Analyst Name::
Thomas Rothäusler
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu TAG Immobilien AG
|
08.06.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
08.06.26
|Minuszeichen in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
08.06.26
|EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
08.06.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.at)
|
04.06.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX steigt (finanzen.at)
|
04.06.26
|MDAX-Titel TAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TAG Immobilien von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
03.06.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Ende des Mittwochshandels in Rot (finanzen.at)
|
01.06.26
|MDAX aktuell: MDAX schwächelt am Nachmittag (finanzen.at)