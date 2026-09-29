Vestas Wind Systems A-S Aktie
|25,41EUR
|-1,28EUR
|-4,80%
WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921
Vestas Wind Systems A-S Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vestas von 215 auf 205 dänischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Auftragslage für die Dänen erscheine mau, schrieb John Kim in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht am 11. November. Das Geschäft mit Windkraftanlagen auf See könnte die Margen bremsen./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Hold
|
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
205,00 DKK
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
25,79 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
199,25 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S
|
11.08.26
|Ausblick: Vestas Wind Systems A-S stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
28.07.26
|Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: Vestas Wind Systems A-S gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Vestas Wind Systems A-S
|09:41
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:41
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|12.05.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|09:41
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Vestas Wind Systems A-S
|25,41
|-4,80%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:54
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:52
|RELX Buy
|UBS AG
|11:50
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:22
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|11:22
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|11:20
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:20
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:19
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|11:17
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:14
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:14
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|11:13
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:12
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:11
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:10
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:10
|AB InBev Buy
|UBS AG
|11:08
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|11:08
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|10:58
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|10:58
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|10:57
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|10:57
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|10:56
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|10:52
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|10:51
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|10:48
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|10:48
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|10:48
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|10:46
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|10:45
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|10:39
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|10:34
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|10:33
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|10:32
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|10:30
|Siemens Buy
|UBS AG
|10:30
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|10:30
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|10:16
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:16
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:14
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:09
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:08
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:41
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|09:41
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|09:41
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|09:41
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG