Knorr-Bremse Aktie

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WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006

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29.09.2026 10:34:21

Knorr-Bremse Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Knorr-Bremse mit einem Kursziel von 118 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Gael de-Bray lobte in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar die hohe Innovationskraft, die das langfristige Wachstumspotenzial gerade im Bereich Schienenfahrzeuge präge./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
Unternehmen:
Knorr-Bremse 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
118,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
105,20 € 		Abst. Kursziel*:
12,17%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
105,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,64%
Analyst Name::
Gael de-Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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