Knorr-Bremse Aktie
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WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
Knorr-Bremse Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Knorr-Bremse mit einem Kursziel von 118 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Gael de-Bray lobte in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar die hohe Innovationskraft, die das langfristige Wachstumspotenzial gerade im Bereich Schienenfahrzeuge präge./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
|
Unternehmen:
Knorr-Bremse
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
118,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
105,20 €
|
Abst. Kursziel*:
12,17%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
105,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,64%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Knorr-Bremse
|
28.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX sackt zum Ende des Montagshandels ab (finanzen.at)
|
25.09.26
|MDAX-Wert Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Knorr-Bremse-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
24.09.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
18.09.26
|MDAX-Papier Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Knorr-Bremse von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
15.09.26
|Handel in Frankfurt: MDAX klettert letztendlich (finanzen.at)
|
15.09.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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15.09.26
|Knorr-Bremse-Aktie gefragt: Erweiterte Kooperation mit China Railway (Dow Jones)
|
04.09.26
|MDAX-Wert Knorr-Bremse-Aktie: Hätte sich ein Knorr-Bremse-Investment vor 5 Jahren inzwischen gelohnt? (finanzen.at)
Analysen zu Knorr-Bremse
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|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
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|Deutsche Bank AG
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|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|10.07.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|28.09.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Knorr-Bremse Halten
|DZ BANK
|03.08.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Knorr-Bremse Neutral
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