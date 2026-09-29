adidas Aktie

147,30EUR -1,25EUR -0,84%
adidas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

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29.09.2026 10:08:40

adidas Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adidas von 205 auf 187 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Grzinic kappte seine Schätzungen in seinem am Dienstag vorliegenden Resümee zum jüngsten Innovationstag der Herzogenauracher etwas und verwies auf das komplexe Umfeld. 2027 kämen eine Menge neuer Produkte von Adidas. Insgesamt sieht er eine gut geführte Marke, hohe Dynamik und eine attraktive Bewertung./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 23:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 23:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: adidas Buy
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
187,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
148,45 € 		Abst. Kursziel*:
25,97%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
147,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26,95%
Analyst Name::
James Grzinic 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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10:08 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
25.09.26 adidas Kaufen DZ BANK
25.09.26 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 adidas Outperform RBC Capital Markets
22.09.26 adidas Outperform RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel

adidas 147,15 -0,94% adidas

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11:50 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
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11:22 AstraZeneca Outperform RBC Capital Markets
11:20 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:20 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
11:19 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
11:17 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:14 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:14 Nestlé Neutral UBS AG
11:13 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:12 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
11:11 TotalEnergies Buy UBS AG
11:10 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:10 AB InBev Buy UBS AG
11:08 Hennes & Mauritz AB Neutral UBS AG
11:08 Porsche vz. Buy UBS AG
10:58 AB InBev Outperform Bernstein Research
10:58 Ferrari Outperform Bernstein Research
10:57 TRATON Market-Perform Bernstein Research
10:57 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
10:56 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
10:52 Beiersdorf Sell Deutsche Bank AG
10:51 Akzo Nobel Hold Deutsche Bank AG
10:48 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
10:48 Roche Hold Deutsche Bank AG
10:48 Novartis Hold Deutsche Bank AG
10:47 GSK Hold Deutsche Bank AG
10:47 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
10:46 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
10:45 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
10:39 thyssenkrupp Buy Deutsche Bank AG
10:34 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG
10:33 Ferrari Buy Deutsche Bank AG
10:32 Bayer Buy Deutsche Bank AG
10:30 Siemens Buy UBS AG
10:30 Vossloh Hold Warburg Research
10:30 flatexDEGIRO Buy UBS AG
10:16 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
10:16 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
10:14 Philips Hold Jefferies & Company Inc.
10:09 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
10:08 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
10:07 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
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09:41 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
09:41 Mercedes-Benz Group Buy Deutsche Bank AG
09:41 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
09:41 BMW Buy Deutsche Bank AG
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