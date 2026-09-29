adidas Aktie
|147,30EUR
|-1,25EUR
|-0,84%
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
adidas Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adidas von 205 auf 187 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Grzinic kappte seine Schätzungen in seinem am Dienstag vorliegenden Resümee zum jüngsten Innovationstag der Herzogenauracher etwas und verwies auf das komplexe Umfeld. 2027 kämen eine Menge neuer Produkte von Adidas. Insgesamt sieht er eine gut geführte Marke, hohe Dynamik und eine attraktive Bewertung./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 23:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 23:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Buy
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
187,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
148,45 €
|
Abst. Kursziel*:
25,97%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
147,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,95%
|
Analyst Name::
James Grzinic
|
KGV*:
-
Nachrichten zu adidas
|
12:27
|Zuversicht in Frankfurt: DAX am Mittag freundlich (finanzen.at)
|
10:58
|Neue Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet adidas-Aktie mit Buy (finanzen.at)
|
09:28
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
28.09.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 letztendlich fester (finanzen.at)
|
28.09.26
|Börse Frankfurt: DAX beendet den Montagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
28.09.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX steigt (finanzen.at)
|
28.09.26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX gibt nach (finanzen.at)
Analysen zu adidas
|10:08
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|10:08
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|10:08
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|14.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|04.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|147,15
|-0,94%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:54
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:52
|RELX Buy
|UBS AG
|11:50
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:22
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|11:22
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|11:20
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:20
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:19
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|11:17
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:14
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:14
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|11:13
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:12
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:11
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:10
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:10
|AB InBev Buy
|UBS AG
|11:08
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|11:08
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|10:58
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|10:58
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|10:57
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|10:57
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|10:56
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|10:52
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|10:51
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|10:48
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|10:48
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|10:48
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|10:46
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|10:45
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|10:39
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|10:34
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|10:33
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|10:32
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|10:30
|Siemens Buy
|UBS AG
|10:30
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|10:30
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|10:16
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:16
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:14
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:09
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:08
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:41
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|09:41
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|09:41
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|09:41
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG