GSK Aktie
|22,23EUR
|0,42EUR
|1,93%
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
29.09.2026 10:47:46
GSK Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 2000 Pence auf "Hold" belassen. Dies schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in seiner am Dienstag vorliegenden Auswertung der wöchentlichen Verschreibungszahlen./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Hold
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
20,00 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
18,94 £
|
Abst. Kursziel*:
5,57%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
19,05 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,99%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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23.09.26
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23.09.26
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|Deutsche Bank AG
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|15.09.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|10:09
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|15.09.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|10:09
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|14.09.26
|GSK Buy
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|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|01.09.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:47
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|15.09.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|GSK PLC Registered Shs
|22,14
|1,51%
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|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:20
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:19
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|11:17
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:14
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:14
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|11:13
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:12
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:11
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:10
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:10
|AB InBev Buy
|UBS AG
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|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
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|Akzo Nobel Hold
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|10:48
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|10:48
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|10:47
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