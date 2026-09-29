Porsche vz. Aktie
|45,27EUR
|0,85EUR
|1,91%
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
Porsche vz Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Der Kapitalmarkttag am 7. Oktober dürfte das Vertrauen in die Rückkehr zu alter Stärke mit Blick auf 2030 festigen, schrieb Patrick Hummel am Montag. Er erwartet die Präsentation der Strategie sowie mittel- und langfristige Finanzziele./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 16:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Buy
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
60,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
45,27 €
|
Abst. Kursziel*:
32,54%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
45,27 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32,54%
|
Analyst Name::
Patrick Hummel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
12:27
|MDAX aktuell: MDAX am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:28
|Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
28.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX sackt zum Ende des Montagshandels ab (finanzen.at)
|
28.09.26
|Börse Frankfurt: MDAX nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
28.09.26
|Minuszeichen in Frankfurt: So steht der MDAX mittags (finanzen.at)
|
28.09.26
|MDAX-Titel Porsche vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Porsche vz-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
28.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: Zum Handelsstart Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
|
25.09.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|11:08
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|24.09.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|11:08
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|24.09.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|11:08
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|21.09.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|17.09.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|24.09.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
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|11:54
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:52
|RELX Buy
|UBS AG
|11:50
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:22
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|11:22
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|11:20
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:20
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:19
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|11:17
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:14
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:14
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|11:13
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:12
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:11
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:10
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:10
|AB InBev Buy
|UBS AG
|11:08
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|11:08
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|10:58
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|10:58
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|10:57
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|10:57
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|10:56
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|10:52
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|10:51
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|10:48
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|10:48
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|10:48
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|10:46
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|10:45
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|10:39
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|10:34
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|10:33
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|10:32
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|10:30
|Siemens Buy
|UBS AG
|10:30
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|10:30
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|10:16
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:16
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:14
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:09
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:08
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:41
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|09:41
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|09:41
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|09:41
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG