TRATON Aktie
|35,18EUR
|0,20EUR
|0,57%
WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7
29.09.2026 10:57:40
TRATON Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Lage im Fracht-Bereich verbessere sich weiterhin, schrieb Chad Dillard am Montag nach Auswertung der für die Lkw-Branche maßgeblichen Daten vom August. Dies werde zunehmend zum entscheidenden Faktor./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 22:51 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 22:51 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Market-Perform
|
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
36,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
35,18 €
|
Abst. Kursziel*:
2,33%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
35,18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,33%
|
Analyst Name::
Chad Dillard
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu TRATON
|
17.09.26
|Handel in Frankfurt: MDAX steigt mittags (finanzen.at)
|
15.09.26
|MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TRATON-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
11.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
08.09.26
|MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TRATON von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
03.09.26
|TRATON-Aktie im Plus: MAN-Partner stecken zusätzliche 400 Mio Euro ins Service-Netz (Dow Jones)
|
02.09.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zum Ende des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
|
02.09.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
01.09.26
|MDAX-Titel TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TRATON von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu TRATON
|10:57
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|28.09.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|TRATON Neutral
|UBS AG
|14.09.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.26
|TRATON Neutral
|UBS AG
|10:57
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|28.09.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|TRATON Neutral
|UBS AG
|14.09.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.26
|TRATON Neutral
|UBS AG
|28.07.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|TRATON Buy
|UBS AG
|08.07.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|TRATON Buy
|UBS AG
|10:57
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|28.09.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|TRATON Neutral
|UBS AG
|14.09.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.26
|TRATON Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|TRATON
|35,16
|0,51%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:54
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:52
|RELX Buy
|UBS AG
|11:50
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:22
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|11:22
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|11:20
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:20
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:19
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|11:17
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:14
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:14
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|11:13
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:12
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:11
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:10
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:10
|AB InBev Buy
|UBS AG
|11:08
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|11:08
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|10:58
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|10:58
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|10:57
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|10:57
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|10:56
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|10:52
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|10:51
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|10:48
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|10:48
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|10:48
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|10:46
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|10:45
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|10:39
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|10:34
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|10:33
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|10:32
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|10:30
|Siemens Buy
|UBS AG
|10:30
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|10:30
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|10:16
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:16
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:14
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:09
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:08
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:41
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|09:41
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|09:41
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|09:41
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG