GSK Aktie
|22,30EUR
|0,49EUR
|2,25%
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
GSK Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 2500 Pence auf "Buy" belassen. B7H3-Antikörper seien eine der am meisten unterschätzten Chancen im Krebs-Portfolio, schrieb Michael Leuchten am Montag nach einer Gesprächsrunde mit dem Forschungs-Chef der Briten. Auch für den Bereich Atemwegserkrankungen sei er optimistisch./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 13:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Buy
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
25,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
19,08 £
|
Abst. Kursziel*:
31,06%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
19,10 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,89%
|
Analyst Name::
Michael Leuchten
|
KGV*:
-
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25.09.26
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|Jefferies & Company Inc.
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|Deutsche Bank AG
|17.09.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|15.09.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|10:09
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|15.09.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|10:09
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.26
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|01.09.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:47
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|15.09.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|GSK PLC Registered Shs
|22,28
|2,15%
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|RELX Buy
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|11:50
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:22
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|11:22
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|11:20
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:20
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:19
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|11:17
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:14
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:14
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|11:13
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:12
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:11
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:10
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:10
|AB InBev Buy
|UBS AG
|11:08
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|11:08
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|10:58
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|10:58
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|10:57
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|10:57
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|10:56
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|10:52
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|10:51
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|10:48
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|10:48
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|10:48
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|10:46
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|10:45
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|10:39
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|10:34
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|10:33
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|10:32
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|10:30
|Siemens Buy
|UBS AG
|10:30
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|10:30
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|10:16
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:16
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:14
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:09
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:08
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:41
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|09:41
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|09:41
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|09:41
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG