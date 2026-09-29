GSK Aktie

22,30EUR 0,49EUR 2,25%
GSK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63

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29.09.2026 10:09:40

GSK Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 2500 Pence auf "Buy" belassen. B7H3-Antikörper seien eine der am meisten unterschätzten Chancen im Krebs-Portfolio, schrieb Michael Leuchten am Montag nach einer Gesprächsrunde mit dem Forschungs-Chef der Briten. Auch für den Bereich Atemwegserkrankungen sei er optimistisch./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 13:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Buy
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
25,00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
19,08 £ 		Abst. Kursziel*:
31,06%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
19,10 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
30,89%
Analyst Name::
Michael Leuchten 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

GSK PLC Registered Shs 22,28 2,15% GSK PLC Registered Shs

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11:14 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:14 Nestlé Neutral UBS AG
11:13 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:12 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
11:11 TotalEnergies Buy UBS AG
11:10 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:10 AB InBev Buy UBS AG
11:08 Hennes & Mauritz AB Neutral UBS AG
11:08 Porsche vz. Buy UBS AG
10:58 AB InBev Outperform Bernstein Research
10:58 Ferrari Outperform Bernstein Research
10:57 TRATON Market-Perform Bernstein Research
10:57 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
10:56 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
10:52 Beiersdorf Sell Deutsche Bank AG
10:51 Akzo Nobel Hold Deutsche Bank AG
10:48 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
10:48 Roche Hold Deutsche Bank AG
10:48 Novartis Hold Deutsche Bank AG
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10:46 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
10:45 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
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