Vestas Wind Systems A-S Aktie
|21,26EUR
|0,28EUR
|1,33%
WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921
Vestas Wind Systems A-S Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 80 dänischen Kronen auf "Underweight" belassen. Das Wartungsgeschäft des Herstellers von Windkraftanlagen sei Risiken ausgesetzt, schrieb Vlad Sergievskii am Montagabend. Grund sei eine steigende Inflation in Europa, wo die meisten Anlagen installiert seien. Das könne die Profitabilität belasten./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 16:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Underweight
|
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
80,00 DKK
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
21,24 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
154,60 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Vlad Sergievskii
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Vestas Wind Systems A-S
|21,26
|1,33%
