Boeing Aktie
|162,90EUR
|0,30EUR
|0,18%
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
Boeing Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 265 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Das Software-Problem bei Boeings 737 Max passe zur ohnehin belasteten Anlegerstimmung, schrieb Ken Herbert am Montag angesichts der negativen Kursreaktion. Er erinnerte an den hohen Auftragsbestand für Max-Modelle. Jede Produktionspause habe großen Einfluss auf das Cashflow-Ziel./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 17:35 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 17:35 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 265,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 184,39
|
Abst. Kursziel*:
43,72%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 184,39
|
Abst. Kursziel aktuell:
43,72%
|
Analyst Name::
Ken Herbert
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Boeing Co.
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11:04
|ROUNDUP/Bericht zum Beinahe-Flugunfall in München: Bremsen beim Start betätigt (dpa-AFX)
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11:03
|Bericht zum Beinahe-Flugunfall in München: Bremsen beim Start betätigt (dpa-AFX)
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07:55
|Boeing: Softwareproblem verzögert Zulassung neuer Flugzeugvariante (Spiegel Online)
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28.09.26
|Software glitch will delay US approval of newest Boeing 737 (Financial Times)
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28.09.26
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28.09.26
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28.09.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Boeing auf 'Overweight' - Ziel 290 Dollar (dpa-AFX)
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28.09.26
|Boeing-Aktie im Minus: Neues Software-Problem bei der 737 Max aufgetaucht (dpa-AFX)
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|Boeing Outperform
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|28.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:22
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|10:16
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Boeing Co.
|162,76
|0,10%
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|RBC Capital Markets
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|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:14
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:14
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|11:13
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:12
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:11
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:10
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:10
|AB InBev Buy
|UBS AG
|11:08
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|11:08
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|10:58
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|10:58
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|10:57
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|10:57
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|10:56
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|10:52
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|10:51
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|10:48
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|10:48
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|10:48
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|10:46
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|10:45
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|10:39
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|Deutsche Bank AG
|10:34
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|Deutsche Bank AG
|10:33
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|10:32
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|10:30
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|10:16
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|Philips Hold
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|10:08
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|10:07
|EssilorLuxottica Buy
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|Jefferies & Company Inc.
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|Vestas Wind Systems A-S Hold
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|09:41
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