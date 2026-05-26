Vestas Wind Systems A-S Aktie

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WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921

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26.05.2026 12:01:05

Vestas Wind Systems A-S Underweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 80 dänischen Kronen auf "Underweight" belassen. Analyst Vlad Sergievskii ging am Montagnachmittag darauf ein, dass der Chef der Dänen zum zweiten Mal im laufenden Jahr ein Aktienpaket verkauft habe. Dies habe er seit Beginn seiner Amtszeit im Jahr 2019 zuvor nie gemacht. Sergievskii sieht sich in seiner Skepsis bestätigt./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2026 / 14:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Underweight
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
80,00 DKK
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
25,20 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
194,60 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Vlad Sergievskii 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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