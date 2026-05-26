LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 80 dänischen Kronen auf "Underweight" belassen. Analyst Vlad Sergievskii ging am Montagnachmittag darauf ein, dass der Chef der Dänen zum zweiten Mal im laufenden Jahr ein Aktienpaket verkauft habe. Dies habe er seit Beginn seiner Amtszeit im Jahr 2019 zuvor nie gemacht. Sergievskii sieht sich in seiner Skepsis bestätigt./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2026 / 14:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 03:00 / GMT



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