Vestas Wind Systems A-S Aktie

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Vestas Wind Systems A-S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921

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01.07.2026 08:56:56

Vestas Wind Systems A-S Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vestas von 190 auf 200 dänische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Quartalszahlen des Windturbinenherstellers am 12. August dürften eine weiter gute Entwicklung bei landgestützten Anlagen sowie eine bessere Auslastung bei Offshore-Anlagen belegen, schrieb John Kim in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 08:10 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Hold
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
200,00 DKK
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
24,46 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
184,60 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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