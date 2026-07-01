Vestas Wind Systems A-S Aktie
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WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921
Vestas Wind Systems A-S Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vestas von 190 auf 200 dänische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Quartalszahlen des Windturbinenherstellers am 12. August dürften eine weiter gute Entwicklung bei landgestützten Anlagen sowie eine bessere Auslastung bei Offshore-Anlagen belegen, schrieb John Kim in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Hold
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Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
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Analyst:
Deutsche Bank AG
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Kursziel:
200,00 DKK
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Rating jetzt:
Hold
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Kurs*:
24,46 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
184,60 DKK
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
-
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KGV*:
-
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