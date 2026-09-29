Akzo Nobel Aktie
|56,68EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN DE: A2PB32 / ISIN: NL0013267909
Akzo Nobel Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Akzo Nobel auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Analystin Virginie Boucher-Ferte rechnet für das dritte Quartal des Lackherstellers mit einem operativen Ergebnis (Ebitda) von 338 Millionen Euro, wie sie in ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht am 21. Oktober schrieb. Das läge im Rahmen des Konzernziels./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Hold
|
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
60,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
56,48 €
|
Abst. Kursziel*:
6,23%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
56,68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,86%
|
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.
|
21.07.26
|Ausblick: Akzo Nobel zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
13.07.26
|Akzo Nobel-Aktie legt zu: Trotz Nippon-Paint-Avancen weiter Kurs auf Axalta-Fusion (dpa-AFX)
|
03.06.26
|Akzo Nobel-Aktie fällt deutlich: Nippon Paint und Sherwin-Williams lassen Übernahmeinteresse fallen (dpa-AFX)
|
27.05.26
|Akzo Nobel-Aktie reagiert mit Kursrally: Übernahmeangebot von Nippon Paint und Sherwin-Williams abgelehnt (dpa-AFX)
|
22.04.26
|Ausblick: Akzo Nobel zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Akzo Nobel N.V.
|10:51
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|10:51
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|23.07.26
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.04.26
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.04.26
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:51
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Akzo Nobel N.V.
|56,68
|0,00%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:54
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:52
|RELX Buy
|UBS AG
|11:50
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:22
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|11:22
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|11:20
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:20
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:19
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|11:17
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:14
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:14
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|11:13
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:12
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:11
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:10
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:10
|AB InBev Buy
|UBS AG
|11:08
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|11:08
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|10:58
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|10:58
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|10:57
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|10:57
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|10:56
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|10:52
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|10:51
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|10:48
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|10:48
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|10:48
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|10:46
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|10:45
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|10:39
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|10:34
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|10:33
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|10:32
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|10:30
|Siemens Buy
|UBS AG
|10:30
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|10:30
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|10:16
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:16
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:14
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:09
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:08
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:41
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|09:41
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|09:41
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|09:41
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG