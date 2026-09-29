Philips Aktie

21,86EUR -0,24EUR -1,09%
Philips für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538

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29.09.2026 10:14:43

Philips Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Philips mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Julien Dormois rechnet für das dritte Quartal mit einem operativen Umsatzwachstum von 3 Prozent, wie er in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen am 3. November schrieb. Damit sieht er sich eher am unteren Rand des von den Niederländern für das Gesamtjahr angestrebten Zielkorridors./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 20:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 20:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Philips N.V. Hold
Unternehmen:
Philips N.V. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
21,89 € 		Abst. Kursziel*:
14,21%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
21,86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,36%
Analyst Name::
Julien Dormois 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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10:14 Philips Hold Jefferies & Company Inc.
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03.08.26 Philips Neutral UBS AG
30.07.26 Philips Hold Deutsche Bank AG
29.07.26 Philips Kaufen DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel

Philips N.V. 21,88 -1,00% Philips N.V.

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11:54 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
11:52 RELX Buy UBS AG
11:50 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
11:22 Boeing Outperform RBC Capital Markets
11:22 AstraZeneca Outperform RBC Capital Markets
11:20 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:20 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
11:19 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
11:17 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:14 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:14 Nestlé Neutral UBS AG
11:13 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:12 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
11:11 TotalEnergies Buy UBS AG
11:10 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:10 AB InBev Buy UBS AG
11:08 Hennes & Mauritz AB Neutral UBS AG
11:08 Porsche vz. Buy UBS AG
10:58 AB InBev Outperform Bernstein Research
10:58 Ferrari Outperform Bernstein Research
10:57 TRATON Market-Perform Bernstein Research
10:57 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
10:56 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
10:52 Beiersdorf Sell Deutsche Bank AG
10:51 Akzo Nobel Hold Deutsche Bank AG
10:48 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
10:48 Roche Hold Deutsche Bank AG
10:48 Novartis Hold Deutsche Bank AG
10:47 GSK Hold Deutsche Bank AG
10:47 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
10:46 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
10:45 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
10:39 thyssenkrupp Buy Deutsche Bank AG
10:34 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG
10:33 Ferrari Buy Deutsche Bank AG
10:32 Bayer Buy Deutsche Bank AG
10:30 Siemens Buy UBS AG
10:30 Vossloh Hold Warburg Research
10:30 flatexDEGIRO Buy UBS AG
10:16 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
10:16 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
10:14 Philips Hold Jefferies & Company Inc.
10:09 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
10:08 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
10:07 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
10:06 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
09:41 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
09:41 Mercedes-Benz Group Buy Deutsche Bank AG
09:41 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
09:41 BMW Buy Deutsche Bank AG
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