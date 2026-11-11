Vestas Wind Systems A-S Aktie
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WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921
Vestas Wind Systems A-S Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 295 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Trotz eines guten Beitrags des Dienstleistungsbereichs habe der Windkraftanlagenbauer ein schwaches operatives Ergebnis vorgelegt, schrieb Akash Gupta am Mittwoch. Der aktualisierte Margenausblick enttäusche zudem zwar leicht, doch erziele Vestas immer noch branchenführende Margen. Hinzu kämen die Wachstumsperspektiven des Konzerns. Daher eröffne eine Kursschwäche nach den Resultaten eine Gelegenheit./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:24 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Overweight
|
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
295,00 DKK
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
25,09 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
198,60 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Akash Gupta
|
KGV*:
-
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