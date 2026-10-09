Vestas Wind Systems A-S Aktie
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WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921
Vestas Wind Systems A-S Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vestas von 255 auf 252 dänischen Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Ein schwächerer Auftragseingang im dritten Quartal sowie zusätzliche Kosten im Offshore-Bereich hätten die Aktie zuletzt zwar belastet. Analyst Lucas Ferhani sieht jedoch laut einer am Freitag vorliegenden Studie als Folge davon eine deutlich bessere Ausgangslage für das vierte Quartal des Windkraftanlagenbauers./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 08:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 08:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Buy
|
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
252,00 DKK
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24,76 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
189,70 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Lucas Ferhani
|
KGV*:
-
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