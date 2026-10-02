Vestas Wind Systems A-S Aktie
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WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921
Vestas Wind Systems A-S Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vestas von 262 auf 263 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Vestas ist der Favorit des Analysten Ajay Patel unter den Herstellern von Windkraftturbinen, wie er am Donnerstag schrieb. Er lobte den Barmittelumschlag, das Wachstum und die Bilanz der Dänen./ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 06:49 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Buy
|
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
263,00 DKK
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
26,24 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
189,70 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ajay Patel
|
KGV*:
-
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