Volkswagen Aktie

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WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

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23.06.2026 07:33:33

Volkswagen (VW) vz Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Volkswagen von 125 auf 120 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Henning Cosman bestätigte die Aktie der Wolfsburger als seine Top-Idee in Europa - trotz und wegen der Underperformance gegenüber dem europäischen Branchenindex im bisherigen Jahresverlauf. Das Umfeld sei schwierig, aber das Kurs/Gewinn-Verhältnis sowie die Renditen auf Cashflow und Dividende spiegelten das Potenzial nicht wider./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 21:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Overweight
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
120,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
79,88 € 		Abst. Kursziel*:
50,23%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
79,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
50,56%
Analyst Name::
Henning Cosman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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