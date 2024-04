ANALYSE-FLASH: RBC belässt Beiersdorf auf 'Sector Perform' - Ziel 117 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Beiersdorf nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 117 Euro belassen. Der Konsumgüterkonzern habe im ersten Quartal insgesamt die Erwartungen übertroffen, schrieb Analystin Emma Letheren in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie monierte aber, das Quartal sei dennoch gemischt verlaufen angesichts eines enttäuschenden Abschneidens der Marke Eucerin und der Klebstoffsparte Tesa. Der angehobene Ausblick lasse sich womöglich durch zunächst noch sehr vorsichtige Ziele erklären, die im Februar gesetzt wurden./tih/gl

