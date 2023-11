Aufschläge in Frankfurt: DAX am Nachmittag in der Gewinnzone

Am Mittwoch klettert der DAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,54 Prozent auf 15 986,20 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,616 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,406 Prozent auf 15 965,13 Punkte an der Kurstafel, nach 15 900,53 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 15 998,41 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 15 931,74 Punkten.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der DAX bereits um 0,446 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, wies der DAX einen Wert von 14 798,47 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 22.08.2023, wurde der DAX auf 15 705,62 Punkte taxiert. Der DAX wurde vor einem Jahr, am 22.11.2022, mit 14 422,35 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2023 gewann der Index bereits um 13,63 Prozent. Bei 16 528,97 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 13 976,44 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Symrise (+ 3,06 Prozent auf 102,40 EUR), Beiersdorf (+ 2,07 Prozent auf 128,00 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,67 Prozent auf 51,22 EUR), SAP SE (+ 1,64 Prozent auf 141,72 EUR) und Siemens (+ 1,58 Prozent auf 150,00 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Bayer (-2,84 Prozent auf 33,02 EUR), Merck (-1,22 Prozent auf 161,30 EUR), Commerzbank (-1,21 Prozent auf 11,04 EUR), Porsche (-0,87 Prozent auf 88,94 EUR) und Siemens Energy (-0,82 Prozent auf 10,89 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im DAX ist die Bayer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 6 241 060 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 163,664 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,89 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at