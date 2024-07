Börse Frankfurt: DAX legt am Nachmittag zu

Heute zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Der DAX gewinnt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr 0,53 Prozent auf 18 535,08 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,780 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,011 Prozent auf 18 439,33 Punkte an der Kurstafel, nach 18 437,30 Punkten am Vortag.

Bei 18 389,41 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 18 536,26 Punkten den höchsten Stand markierte.

DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 1,07 Prozent abwärts. Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 18.06.2024, den Wert von 18 131,97 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.04.2024, wies der DAX 17 837,40 Punkte auf. Der DAX lag noch vor einem Jahr, am 18.07.2023, bei 16 125,49 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 10,53 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 18 892,92 Punkten. Bei 16 345,02 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

DAX-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Porsche (+ 3,33 Prozent auf 74,48 EUR), Rheinmetall (+ 3,23 Prozent auf 499,30 EUR), Sartorius vz (+ 2,59 Prozent auf 249,90 EUR), Daimler Truck (+ 2,56 Prozent auf 38,13 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,26 Prozent auf 64,78 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Siemens (-2,72 Prozent auf 173,54 EUR), Siemens Energy (-0,86 Prozent auf 25,22 EUR), Merck (-0,39 Prozent auf 153,95 EUR), Infineon (-0,37 Prozent auf 34,80 EUR) und SAP SE (+ 0,16 Prozent auf 183,56 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 2 659 130 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 218,528 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Blick

Im DAX präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,12 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at