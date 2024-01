Börse Frankfurt in Grün: DAX zum Start mit Zuschlägen

Der DAX legt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,30 Prozent auf 16 588,47 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,677 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,153 Prozent stärker bei 16 563,69 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 16 538,39 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 16 557,52 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 16 598,17 Punkten.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 1,43 Prozent nach unten. Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 04.12.2023, den Wert von 16 404,76 Punkten. Der DAX lag noch vor drei Monaten, am 04.10.2023, bei 15 099,92 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.01.2023, stand der DAX noch bei 14 490,78 Punkten.

Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 1,08 Prozent auf 11,25 EUR), Bayer (+ 0,92 Prozent auf 34,72 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,65 Prozent auf 22,43 EUR), Allianz (+ 0,62 Prozent auf 244,05 EUR) und MTU Aero Engines (+ 0,52 Prozent auf 194,80 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil adidas (-2,63 Prozent auf 174,44 EUR), Sartorius vz (-0,85 Prozent auf 328,40 EUR), Daimler Truck (-0,63 Prozent auf 33,35 EUR), Beiersdorf (-0,44 Prozent auf 134,70 EUR) und Infineon (-0,43 Prozent auf 35,49 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 334 444 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 160,647 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

DAX-Fundamentalkennzahlen

Im DAX verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,06 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

