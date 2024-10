Börse Frankfurt: TecDAX am Mittag mit positivem Vorzeichen

Am Mittag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,89 Prozent höher bei 3 420,25 Punkten. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 561,238 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,505 Prozent auf 3 407,14 Punkte an der Kurstafel, nach 3 390,03 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 3 443,56 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 407,14 Punkten lag.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht kletterte der TecDAX bereits um 0,720 Prozent. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 17.09.2024, den Stand von 3 315,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.07.2024, wurde der TecDAX mit 3 348,53 Punkten berechnet. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 17.10.2023, bei 2 940,70 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 2,88 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 490,44 Punkte. Bei 3 125,18 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell Sartorius vz (+ 12,90 Prozent auf 258,10 EUR), EVOTEC SE (+ 3,52 Prozent auf 5,60 EUR), Infineon (+ 1,89 Prozent auf 30,95 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1,25 Prozent auf 65,00 EUR) und Eckert Ziegler (+ 1,05 Prozent auf 42,40 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen JENOPTIK (-5,04 Prozent auf 24,12 EUR), ATOSS Software (-2,17 Prozent auf 135,20 EUR), Nagarro SE (-1,33 Prozent auf 92,45 EUR), Kontron (-1,23 Prozent auf 16,86 EUR) und Nemetschek SE (-0,98 Prozent auf 100,90 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 312 169 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 244,732 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus

Im TecDAX präsentiert die 1&1-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,55 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at