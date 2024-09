Freundlicher Handel: DAX-Anleger greifen am Freitagmittag zu

Am Freitag erhöht sich der DAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0,80 Prozent auf 19 392,95 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 1,808 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,100 Prozent auf 19 257,68 Punkte an der Kurstafel, nach 19 238,36 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 19 239,86 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 19 393,44 Punkten verzeichnete.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn kletterte der DAX bereits um 3,34 Prozent. Vor einem Monat, am 27.08.2024, wies der DAX 18 681,81 Punkte auf. Der DAX wurde vor drei Monaten, am 27.06.2024, mit 18 210,55 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 27.09.2023, betrug der DAX-Kurs 15 217,45 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 15,65 Prozent aufwärts. 19 393,44 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Bei 16 345,02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell BASF (+ 5,63 Prozent auf 47,85 EUR), Brenntag SE (+ 5,11 Prozent auf 66,62 EUR), Porsche (+ 4,67 Prozent auf 74,86 EUR), Siemens Healthineers (+ 4,41 Prozent auf 53,56 EUR) und Infineon (+ 4,02 Prozent auf 31,87 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Siemens Energy (-1,41 Prozent auf 32,88 EUR), Heidelberg Materials (-1,12 Prozent auf 99,42 EUR), SAP SE (-0,76 Prozent auf 202,95 EUR), MTU Aero Engines (-0,67 Prozent auf 282,70 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,49 Prozent auf 491,90 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im DAX ist die BASF-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 001 128 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 235,400 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,03 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

