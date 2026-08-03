Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
|DAX-Performance
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03.08.2026 15:58:48
Freundlicher Handel: DAX klettert
Um 15:42 Uhr gewinnt der DAX im XETRA-Handel 1,52 Prozent auf 26 018,53 Punkte. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,137 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der DAX 0,881 Prozent fester bei 25 855,12 Punkten, nach 25 629,24 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 26 028,94 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 855,12 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 03.07.2026, lag der DAX-Kurs bei 25 779,31 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 24 292,38 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, einen Stand von 23 425,97 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 6,03 Prozent. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 26 028,94 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 863,81 Punkten.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX
Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Siemens Healthineers (+ 6,70 Prozent auf 39,33 EUR), SAP SE (+ 6,34 Prozent auf 167,68 EUR), Deutsche Telekom (+ 5,53 Prozent auf 28,24 EUR), adidas (+ 5,05 Prozent auf 167,45 EUR) und Zalando (+ 4,10 Prozent auf 29,42 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Infineon (-2,53 Prozent auf 60,11 EUR), RWE (-2,24 Prozent auf 55,90 EUR), Siemens Energy (-1,99 Prozent auf 144,50 EUR), Bayer (-1,85 Prozent auf 47,16 EUR) und Beiersdorf (-1,31 Prozent auf 79,66 EUR).
Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 4 127 708 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 215,454 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,19 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,22 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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