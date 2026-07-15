Siemens Energy Aktie

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WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

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15.07.2026 07:09:46

Siemens Energy Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Siemens Energy mit einem Kursziel von 215 Euro auf "Buy" belassen. Die angekündigte Umbenennung in Omterra spiegele das Auslaufen der befristeten Siemens-Markenlizenz wider, die bei der Ausgliederung im Jahr 2020 vereinbart worden sei, schrieb Lucas Ferhani in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Dadurch entfalle künftig eine erhebliche Lizenzgebührenbelastung. Er geht davon aus, dass Siemens Energy dem Mutterkonzern im vergangenen Jahr über 300 Millionen Euro gezahlt hat und in diesem Jahr auf 400 Millionen Euro zusteuert. Der Übergang zum neuen Namen, der schon vor 2030 abgeschlossen werden könnte, sollte anschließend die Margen (Ebita) um etwa 0,9 Prozentpunkte steigern./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 19:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 19:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
215,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
153,06 € 		Abst. Kursziel*:
40,47%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
155,78 € 		Abst. Kursziel aktuell:
38,02%
Analyst Name::
Lucas Ferhani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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