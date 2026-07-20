Siemens Energy Aktie

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WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

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20.07.2026 11:42:36

Siemens Energy Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siemens Energy von 175 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aufträge im Gas-Geschäft würden im Geschäftsjahr 2026 ihren Zenit noch nicht erreichen, schrieb Christopher Leonard in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Er erhöhte seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebita) bis 2029 um durchschnittlich 11 Prozent./rob/ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 12:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
210,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
151,76 € 		Abst. Kursziel*:
38,38%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
152,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37,61%
Analyst Name::
Christopher Leonard 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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