NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Overweight" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Mit der angekündigten Umbenennung in Omterra komme das Einsparpotenzial durch ausbleibende Kosten für die Namensrechte deutlich früher als erwartet zum Tragen, schrieb Phil Buller am Mittwoch. Für den Free Cashflow sieht er strukturellen Auftrieb im mittleren einstelligen Prozentbereich./rob/ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 07:10 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 07:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.