Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Donnerstagmittag mit Gewinnen

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Donnerstagmittag.

Um 12:23 Uhr steigt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,60 Prozent auf 16 522,00 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 16 417,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 16 526,00 Einheiten.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 18.12.2023, lag der LUS-DAX noch bei 16 671,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.10.2023, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 15 052,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor einem Jahr, am 18.01.2023, bei 15 119,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 büßte der Index bereits um 1,33 Prozent ein. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 964,50 Punkten. Bei 16 345,00 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 4,15 Prozent auf 11,80 EUR), MTU Aero Engines (+ 3,59 Prozent auf 213,30 EUR), Rheinmetall (+ 3,16 Prozent auf 336,10 EUR), Infineon (+ 2,77 Prozent auf 33,44 EUR) und Commerzbank (+ 2,14 Prozent auf 11,24 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen EON SE (-1,28 Prozent auf 12,38 EUR), Henkel vz (-0,75 Prozent auf 71,82 EUR), Beiersdorf (-0,71 Prozent auf 133,30 EUR), adidas (-0,68 Prozent auf 164,40 EUR) und Deutsche Börse (-0,58 Prozent auf 187,35 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im LUS-DAX ist die Commerzbank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 415 504 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 169,115 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,48 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at