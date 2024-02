LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX präsentiert sich zum Ende des Montagshandels leichter

Letztendlich beendete der LUS-DAX den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,05 Prozent) bei 16 907,00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 16 972,50 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 859,50 Zählern.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 05.01.2024, bewegte sich der LUS-DAX bei 16 590,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, einen Stand von 15 193,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.02.2023, den Stand von 15 413,00 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,973 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 17 012,00 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 345,00 Punkte.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Beiersdorf (+ 3,96 Prozent auf 140,45 EUR), Infineon (+ 3,12 Prozent auf 34,66 EUR), Hannover Rück (+ 2,17 Prozent auf 226,20 EUR), Henkel vz (+ 2,02 Prozent auf 71,64 EUR) und Symrise (+ 1,60 Prozent auf 96,74 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Deutsche Bank (-2,74 Prozent auf 12,47 EUR), Continental (-2,50 Prozent auf 74,06 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,80 Prozent auf 63,18 EUR), Porsche Automobil vz (-1,51 Prozent auf 46,20 EUR) und BMW (-1,44 Prozent auf 96,57 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 10 408 962 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 191,410 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Titel

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,79 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

