Die Analysten der UBS haben ihre Anlageempfehlung für die OMV-Aktien von "Buy" auf "Neutral" gesenkt.

Das Kursziel für die Papiere des Ölkonzerns verringerte Analyst Joshua Stone in der am Mittwoch vorgelegten Studie von 79,00 auf 70,00 Euro.

Mit der voraussichtlich länger andauernden Erholung der Chemiemargen, erhöhten Risiken in den VAE sowie mittelfristig sinkenden Raffineriemargen gebe es mehrere Belastungsfaktoren, die außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen, schrieb Stone. Da die Aktie mit einem leichten Aufschlag gegenüber den Wettbewerbern gehandelt wird, sieht der Analyst zudem weniger Spielraum für eine Neubewertung.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die UBS-Analysten nun 10,52 Euro für 2026 sowie 8,43 bzw. 7,92 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf jeweils 5,00 Euro für 2026, 2027 sowie 2028.

Zum Vergleich: In Wien notieren die OMV-Titel zeitweise 1,54 Prozent leichter bei 67,05 Euro.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

spa/ste

APA