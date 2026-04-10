OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
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10.04.2026 10:06:00
OMV - RBC behält Einstufung bei "Underperform"
Angesichts des vergleichsweise höheren Engagements der OMV im Nahen Osten seien die Auswirkungen des Konflikts ein zentrales Thema des Geschäftsberichts gewesen, so das Team um RBC-Experte Adnan Dhanani. "Während einige Auswirkungen, wie beispielsweise die Produktionsunterbrechung in den Vereinigten Arabischen Emiraten, bereits bekannt waren, kamen die erheblichen negativen Auswirkungen insbesondere im Segment 'Fuels & Feedstock' für uns überraschend." Mit einem kombinierten Verlust von 250 Millionen Euro aus Absicherungsverlusten sowie anderen Faktoren dürfte das F&F-Ergebnis der OMV trotz deutlich stärkerer Raffineriemargen deutlich unter dem der letzten Quartale liegen.
Beim Gewinn je Aktie (adjusted eps) erwarten die RBC-Analysten 7,96 Euro für 2026, sowie 7,94 bzw. 6,66 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,60 Euro für 2026, 4,75 Euro für 2027 bzw. 4,85 Euro für 2028.
Analysierendes Institut RBC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
rst/ger
ISIN AT0000743059 WEB http://www.omv.com
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