Die Analysten von Barclays haben ihr Kursziel für die Aktien der OMV nach Quartalszahlen von 52 auf 53 Euro erhöht. Die Einstufung "Underweight" wurde von Analysten Ramachandra Kamath bestätigt.

Das zweite Quartal 2026 des Ölkonzerns dürfte besser ausfallen, da die höheren Öl- und Gaspreise den Produktionsrückgang voraussichtlich mehr als ausgleichen werden, schrieb Kamath in der am Freitag vorgelegten Studie.

Gewinn- und Dividendenschätzungen wurden inzwischen angehoben. Beim Gewinn je Aktie (EPS) erwarten die Barclays-Analysten nun 6,93 Euro für 2026 sowie 6,90 bzw. 6,73 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,47 Euro für 2026, sowie 4,77 bzw. 4,79 Euro für 2027 bzw. 2028.

Am Donnerstag schlossen die OMV-Titel an der Wiener Börse bei 60,15 Euro.

Analysierendes Institut Barclays

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