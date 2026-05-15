Die Analysten von Barclays haben ihre Gewinnschätzungen für die Aktien der heimischen OMV im Rahmen einer Sektorstudie angepasst. Das Anlagevotum "underweight" sowie das Kursziel in Höhe von 53,0 Euro wurde vom Analystenteam um Lydia Rainforth unverändert beibehalten.

Beim Gewinn je Aktie (eps adjusted) erwarten die Barclays-Analysten nun 7,35 Euro für 2026, sowie 7,22 bzw. 6,94 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,50 Euro für 2026, sowie 4,93 bzw. 4,91 Euro für 2027 bzw. 2028.

Zum Vergleich: Am Freitag notierten die OMV-Titel im Frühhandel an der Wiener Börse bei 61,85 Euro.

Analysierendes Institut Barclays

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ger/spa

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