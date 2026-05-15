OMV Aktie
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WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
OMV - Barclays passt Gewinnschätzungen an
Die Analysten von Barclays haben ihre Gewinnschätzungen für die Aktien der heimischen OMV im Rahmen einer Sektorstudie angepasst. Das Anlagevotum "underweight" sowie das Kursziel in Höhe von 53,0 Euro wurde vom Analystenteam um Lydia Rainforth unverändert beibehalten.
Beim Gewinn je Aktie (eps adjusted) erwarten die Barclays-Analysten nun 7,35 Euro für 2026, sowie 7,22 bzw. 6,94 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,50 Euro für 2026, sowie 4,93 bzw. 4,91 Euro für 2027 bzw. 2028.
Zum Vergleich: Am Freitag notierten die OMV-Titel im Frühhandel an der Wiener Börse bei 61,85 Euro.
Analysierendes Institut Barclays
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ger/spa
ISIN AT0000743059 WEB http://www.omv.com
AFA0021 2026-05-15/09:17
|Zusammenfassung: OMV AG
|
Unternehmen:
OMV AG
|
Analyst:
Barclays Capital
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Kursziel:
53,00 €
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Rating jetzt:
-
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Kurs*:
61,95 €
|
Abst. Kursziel*:
-14,45%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
62,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15,06%
|
Analyst Name::
Lydia Rainforth
|
KGV*:
-
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