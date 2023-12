Schwacher Handel: LUS-DAX letztendlich in Rot

Der LUS-DAX tendierte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,30 Prozent schwächer bei 16 757,50 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 16 836,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 16 752,50 Punkten lag.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 13.11.2023, wurde der LUS-DAX mit 15 368,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 13.09.2023, lag der LUS-DAX noch bei 15 642,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 13.12.2022, den Stand von 14 468,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 schlägt ein Plus von 19,22 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 18 246,00 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 13 869,50 Zählern.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell BASF (+ 4,43 Prozent auf 47,61 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,82 Prozent auf 187,55 EUR), Covestro (+ 1,71 Prozent auf 51,04 EUR), Hannover Rück (+ 1,69 Prozent auf 228,90 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1,10 Prozent auf 53,10 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Siemens Energy (-3,20 Prozent auf 10,28 EUR), Zalando (-1,84 Prozent auf 20,32 EUR), Merck (-1,56 Prozent auf 135,45 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,56 Prozent auf 61,74 EUR) und BMW (-1,24 Prozent auf 99,69 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 381 082 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 172,344 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Aktien auf

Unter den LUS-DAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,42 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at