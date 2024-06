LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 190 Euro auf "Buy" belassen. Berichte über Lieferkettenprobleme änderten nichts an der grundsätzlich positiven Anlagestory, schrieb Analyst Charles Armitage in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Airbus habe sich bei seinem Flugzeug-Auslieferungsziel für 2024 ohnehin einen Risikopuffer gelassen. Entscheidend sei, dass die Nachfrage hoch bleibe. Armitage sieht etwaige Kursrückschläge als Kaufchance./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / ET



