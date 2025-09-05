Airbus Aktie
|186,46EUR
|-0,44EUR
|-0,24%
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
05.09.2025 10:19:03
Airbus SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 225 Euro auf "Buy" belassen. Die August-Auslieferungszahlen entsprächen ihrer Erwartung, schrieb Chloe Lemarie am Freitag ./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 03:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 03:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Buy
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
225,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
186,38 €
|
Abst. Kursziel*:
20,72%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
186,46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,67%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
