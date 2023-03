Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Andritz von 68,0 auf 80,0 Euro erhöht. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde von Analyst Lars Vom-Cleff bestätigt.

Dank günstiger Geschäftsentwicklungen in allen vier Divisionen stieg der Umsatz von Andritz im Geschäftsjahr 22 im Jahresvergleich um 17 Prozent, was zu einem Anstieg des EBITA um 19 Prozent führte, hieß es in der aktuellen Studie. Aufgrund einer Margenverschlechterung im Geschäftsbereich Pulp & Paper stieg die EBITA-Marge der Gruppe im Jahresvergleich nur um 14 Basispunkte auf 8,6 Prozent. Der Auftragseingang stieg im Jahresvergleich um 18 Prozent und der Auftragsbestand um 22 Prozent, beide erreichten ebenfalls neue Rekordwerte, so die Experten weiter.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Deutsche Bank-Analysten nun 5,18 Euro für 2023, sowie 5,50 bzw. 5,74 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 2,15 Euro für 2023, sowie 2,25 bzw. 2,35 Euro für 2024 bzw. 2025.

Am Dienstagvormittag notierten die Andritz-Titel an der Wiener Börse mit plus 1,64 Prozent bei 64,90 Euro.

