AstraZeneca Aktie
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WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
AstraZeneca Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 13830 Pence auf "Overweight" belassen. Der Antikörper Tozorakimab habe gegen die chronisch-obstruktive Lungenerkrankung - kurz COPD - statistisch signifikante und klinisch höchst bedeutende Wirkung gezeigt, schrieb Richard Vosser am Freitag. Dies gelte sowohl für die Risikogruppe vorheriger Raucher, als auch für die breite Patientengruppe. Vosser wertet die Studienresultate positiv./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 07:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 07:48 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
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Unternehmen:
AstraZeneca PLC
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
138,30 £
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
164,80 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
143,68 £
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Richard Vosser
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KGV*:
-
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