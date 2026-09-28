NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 265 US-Dollar auf "Buy" belassen. Im bisherigen Monatsverlauf hätten die Amerikaner 30 Flugzeuge ausgeliefert, schrieb Sheila Kahyaoglu am Freitag. Auftragsseitig sei es ein unerwartet gutes Jahr./rob/ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 16:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2026 / 11:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.