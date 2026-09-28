Boeing Aktie
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WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 265 US-Dollar auf "Buy" belassen. Im bisherigen Monatsverlauf hätten die Amerikaner 30 Flugzeuge ausgeliefert, schrieb Sheila Kahyaoglu am Freitag. Auftragsseitig sei es ein unerwartet gutes Jahr./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 16:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2026 / 11:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 265,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 198,07
|
Abst. Kursziel*:
33,79%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 189,49
|
Abst. Kursziel aktuell:
39,85%
|
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Boeing Co.
|
26.09.26
|Boeing meldet Softwarefehler bei Pannen-Flugzeug 737 Max (Spiegel Online)
|
25.09.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
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25.09.26
|Optimismus in New York: So steht der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
25.09.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones-Börsianer greifen zum Start des Freitagshandels zu (finanzen.at)
|
24.09.26
|NYSE-Handel Dow Jones gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
23.09.26
|Verluste in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
23.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Boeing Co.
|13:35
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Boeing Buy
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|Boeing Buy
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|Boeing Buy
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|13:35
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|13:35
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
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|Boeing Halten
|DZ BANK
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|Boeing Halten
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Aktien in diesem Artikel
|Boeing Co.
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Aktuelle Aktienanalysen
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|10:40
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|10:36
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:36
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|Goldman Sachs Group Inc.
|10:29
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|08:07
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)