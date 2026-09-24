Boeing Aktie
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WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Dass Turkish Airlines eine Bestellung von 100 Flugzeugen des Typs 737 Max bestätigt habe, sei ein Wettbewerbserfolg für Boeing gegenüber Airbus, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 15:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 15:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 265,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 199,93
|
Abst. Kursziel*:
32,55%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 199,93
|
Abst. Kursziel aktuell:
32,55%
|
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Boeing Co.
|
23.09.26
|Verluste in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
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23.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
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23.09.26
|Schwache Performance in New York: So steht der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)
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23.09.26
|NYSE-Handel Dow Jones zum Start schwächer (finanzen.at)
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21.09.26
|Gute Stimmung in New York: So steht der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
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21.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Boeing von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
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18.09.26
|Verluste in New York: Dow Jones zum Start leichter (finanzen.at)
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17.09.26
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Analysen zu Boeing Co.
|23.09.26
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